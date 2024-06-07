Москва, 7 июня, 2024, 11:00 — ИА Регнум. На московских набережных начали обновлять швы гранитной облицовки. Как рассказал заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Пётр Бирюков, в этом году специалисты Комплекса городского хозяйства планируют обновить швы на 24 набережных российской столицы.

Александра Просвирникова ИА REGNUM Москва-река

«Эти мероприятия проводятся на каждом объекте раз в пять лет, — пояснил Бирюков, — они необходимы для обеспечения безопасной эксплуатации сооружений, ведь со временем материал швов разрушается, что может привести к смещению и даже выпадению гранитных плит». Он рассказал, что уже начались работы на участке Пушкинской набережной, Болотной набережной и 19 набережных реки Яузы. Ремонта ждут Кремлевская, Москворецкая и Софийская набережные.

«В этом году запланировано обновление 24 набережных, на каждой из них проведем расшивку швов гранитной облицовки, в общей сложности отремонтируем более 100 тыс. погонных метров покрытия», — сообщил Пётр Бирюков.

По словам заместителя мэра Москвы, для горожан эти работы проходят практически незаметно, так как строительные леса устанавливают со стороны воды и передвигают с участка на участок.