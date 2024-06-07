Санкт-Петербург, 7 июня, 2024, 10:58 — ИА Регнум. Первый полёт полностью импортозамещённого ближнемагистрального пассажирского самолёта SJ-100, у которого будет российский двигатель ПД-8, наметили на 2025 год, заявил 7 июня журналистам на полях Петербургского международного экономического форума глава Минпромторга России Антон Алиханов.

Пресс-служба Минпромторга/РИА Новости

«Насколько я знаю, лётные испытания SJ-100 у нас начинаются в следующем году», — процитировало его агентство «Прайм».

Алиханов также отметил, что правительство по ряду причин сдвинуло сроки поставки отечественных гражданских самолётов. Много времени занимает сертификация, а в этой сфере недопустимы поблажки или исключения, так как она касается вопросов безопасности. Министр также подчеркнул, что количество планируемых к выпуску в стране магистральных самолётов до 2030 года остаётся неизменным, благодаря параллельному проведению производственных и сертификационных процессов.

В марте «Известия», ссылаясь на данные «Ростеха» и Объединённой двигателестроительной корпорации, сообщили, что первые поставки SJ-100, оснащённых ПД-8, перенесли с 2025 на 2026 год. В ходе испытаний приняли решение провести дополнительные работы с двигателем.

Опытный образец SJ-100, изготовленный производственным центром ПАО «Яковлев» при максимальном импортозамещении комплектующих, совершил первый полёт в августе 2023 года. Испытания проводили в Комсомольске-на-Амуре. Все отечественные системы в самолёте работали стабильно.