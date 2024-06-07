Кемерово, 7 июня, 2024, 10:42 — ИА Регнум. В Кемеровской области после аварии с двумя трамваями возбудили третье уголовное дело о халатности. Об этом сообщает Следственное управление СК России по Кузбассу.

«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области — Кузбассу по факту ненадлежащего обеспечения контроля за деятельностью организации-перевозчика возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью и смерть человека)», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Как объяснили в СК, неустановленные в настоящее время должностные лица Управления транспорта и связи администрации Кемерово своевременно не приняли необходимых мер по контролю за деятельностью компании-перевозчика и иными подведомственными организациями, что привело к выходу в рейс неисправного трамвая.

В данный момент проводятся следственные действие по установлению обстоятельств аварии и должностных лиц, подлежащих привлечению к уголовной ответственности.

Как передавало ИА Регнум, утром 6 июня на Логовом шоссе в Кемерово столкнулись два трамвая с пассажирами. В результате происшествия погиб один человек. Более 140 пострадали.

По факту ДТП возбуждено два уголовных дела: по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, а также по статье о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. Также в рамках дела задержаны директор и мастер «Кемеровской электротранспортной компании», которая обслуживала трамваи.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что президенту Владимиру Путину доложили об аварии с трамваями в Кемерово. По его словам, необходимости в особых поручениях со стороны президента нет, власти региона принимают все необходимые меры.