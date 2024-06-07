Санкт-Петербург, 7 июня, 2024, 10:29 — ИА Регнум. Речь президента России Владимира Путина на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума будет посвящена российской экономике. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков репортёру ВГРТК Павлу Зарубину. Фрагмент беседы опубликован в Telegram-канале журналиста.

Владимир Астапкович/РИА Новости

«Традиционно президент, конечно, делает акцент на экономике. Поэтому я убеждён, что его речь будет главным образом посвящена экономике нашей страны», — сказал Песков.

Он предположил, что на пленарной сессии дискуссия так или иначе уйдет в тему политэкономии, поскольку в современном мире «ни чистой политики, ни чистой экономики больше не существует».

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