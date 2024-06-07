Красногорск, 7 июня, 2024, 10:23 — ИА Регнум. В Московской области убили заместителя председателя движения «Зов народа» Антона Егорцева. Об этом говорится в Telegram-канале движения.

Телеграм-канал t. me/zovnaroda Антон Егорцев

«Вынуждены сообщить, что сегодня ночью не стало нашего брата, друга, единомышленника, зампреда движения «Зов Народа» Антона Еговцева. Его убили около дома. Ведётся следствие. Это всё, что пока можем сообщить», — сказано в сообщении.

По информации Telegram-канала «112», общественника подкараулил поклонник его супруги Екатерины и напал с ножом, нанеся множественные ножевые ранения. Более того, нападавший и ранее угрожал Егорцеву, в связи с чем общественник обращался в полицию с заявлениями. Как сообщает «112», нападавший на данный момент находится в больнице, так как Егорцев успел оказать сопротивление нападавшему.

«Зов Народа» позиционирует себя в качестве патриотического общественного движения. Главной целью движения указаны защита России и её народа, развитие традиций, культуры, нравственности, духовных скреп и истории. Движение занимается правозащитной деятельностью, защитой истории России, пропагандой здорового образа жизни, развитием русской культуры и традиций.