Захарова сообщила об атаках ВСУ на Белгород после разрешения Блинкена
Захарова: ВСУ атаковали Белгород через несколько часов после разрешения Блинкена
Санкт-Петербург, 7 июня, 2024, 10:12 — ИА Регнум. ВСУ атаковали жилые кварталы Белгорода американскими HIMARS через несколько часов после разрешения госсекретаря США Энтони Блинкена на удары по России. Об этом 7 июня заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге на полях Петербургского международного экономического форума.
«Сразу же после этих заявлений Блинкена, буквально через несколько часов, ВСУ атаковали жилые кварталы Белгорода. Они сделали это с помощью американских реактивных систем залпового огня HIMARS», — сказала она.
Дипломат добавила, что Запад враньём и лицемерием надеется избежать ответственности за удары по территории России, но это у него не получится.
Как передавало ИА Регнум, 31 мая сообщила газета Politico сообщила, что Блинкен и советник главы Белого дома по нацбезопасности Джейк Салливан убедили президента США Джо Байдена в необходимости отменить запрет для ВСУ на удары американским оружием по всей территории России. Источники газеты утверждают, что американский президент снял запрет, опасаясь того, что Киев может потерять Харьков и другие важные территории на востоке Украины.
Военный корреспондент Евгений Поддубный 1 июня заявил, что ВСУ начали применять для ударов по Белгородской области снаряды РСЗО M142 HIMARS. По его информации, российские войска сбили над регионом 10 таких боеприпасов.
Официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков 5 июня сообщил, что средства ПВО за сутки уничтожили 55 беспилотников ВСУ, 10 реактивных снарядов HIMARS производства США и «Ольха» и две ракеты комплекса ПВО Patriot.