Санкт-Петербург, 7 июня, 2024, 10:12 — ИА Регнум. ВСУ атаковали жилые кварталы Белгорода американскими HIMARS через несколько часов после разрешения госсекретаря США Энтони Блинкена на удары по России. Об этом 7 июня заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге на полях Петербургского международного экономического форума.

AP/TASS

«Сразу же после этих заявлений Блинкена, буквально через несколько часов, ВСУ атаковали жилые кварталы Белгорода. Они сделали это с помощью американских реактивных систем залпового огня HIMARS», — сказала она.

Дипломат добавила, что Запад враньём и лицемерием надеется избежать ответственности за удары по территории России, но это у него не получится.

Как передавало ИА Регнум, 31 мая сообщила газета Politico сообщила, что Блинкен и советник главы Белого дома по нацбезопасности Джейк Салливан убедили президента США Джо Байдена в необходимости отменить запрет для ВСУ на удары американским оружием по всей территории России. Источники газеты утверждают, что американский президент снял запрет, опасаясь того, что Киев может потерять Харьков и другие важные территории на востоке Украины.

Военный корреспондент Евгений Поддубный 1 июня заявил, что ВСУ начали применять для ударов по Белгородской области снаряды РСЗО M142 HIMARS. По его информации, российские войска сбили над регионом 10 таких боеприпасов.

Официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков 5 июня сообщил, что средства ПВО за сутки уничтожили 55 беспилотников ВСУ, 10 реактивных снарядов HIMARS производства США и «Ольха» и две ракеты комплекса ПВО Patriot.