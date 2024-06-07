Москва, 7 июня, 2024, 10:13 — ИА Регнум. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на 7 июня перехватили и уничтожили шесть беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над территорией Краснодарского края, сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.

MOD Russia/Global Look Press

Кроме того, средства ПВО уничтожили 11 БПЛА над Крымским полуостровом, восемь — над акваторией Азовского моря, два — над территорией Белгородской области и один — над территорией Ростовской области.

Как передавало ИА Регнум, 5 июня официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что средства ПВО за сутки уничтожили 55 беспилотников ВСУ, 10 реактивных снарядов и две ракеты комплекса ПВО Patriot.

Днём ранее, 4 июня, официальный представитель Минобороны сообщал, что за минувшие сутки силы ПВО РФ уничтожили 41 беспилотник противника и 18 снарядов реактивных систем залпового огня HIMARS и «Ольха» и сбили две управляемые авиабомбы Hammer.