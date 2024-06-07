Москва, 7 июня, 2024, 10:08 — ИА Регнум. Отделочные работы выполнены на первом этаже строящегося храма Успения пресвятой Богородицы на северо-востоке Москвы, в то же время продолжается отделка второго этажа храма, где разместится главный алтарь. Об этом сообщил генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов.

«Мосинжпроект» Завершена отделка первого этажа храма пресвятой Богородицы в Останкино

«Строители закончили чистовую отделку первого этажа храма: на полу, подоконниках и лестнице уложен гранит, установлены противопожарные двери, потолок и стены оштукатурены под последующую роспись церковными мастерами. Следующим этапом станет передача подготовленных помещений заказчику для дальнейшего оформления декором», — рассказал Юрий Кравцов.

Почти завершен монтаж фальшсводов второго этажа, выполняемый с использованием строительных лесов, заканчиваются устройство кровли и черновая отделка главного купола.

Ведутся фасадные работы: продолжается сооружение крылец и покрытие их кровли металлическими листами, а также устройство цоколя храма из архитектурного бетона и прилегающей отмостки, выполнена окраска стен.

Завершаются работы по монтажу инженерных систем: в здание завели постоянный силовой электрокабель, выполнили подключение к городским сетям, проложили ливневую канализацию, что обеспечит комфорт и безопасность посетителям храма.

Уникальный высотный храм Успения пресвятой Богородицы, общей площадью свыше 2,2 тысячи квадратных метров и высотой около 60 метров возводится на территории бывшей промзоны в Северо-Восточном административном округе по адресу Березовая аллея, вл. 5/1. Это один из самых крупных объектов в Москве, предусмотренный программой строительства храмовых комплексов. Здание рассчитано более чем на полторы тысячи прихожан. Проектная и рабочая документация разработана специалистами проектного института холдинга «Мосинжпроект». Строительно-монтажные работы выполняет дочерняя строительная компания холдинга — АО «УРСТ».

«Мосинжпроект» является генеральным проектировщиком и генеральным подрядчиком строительства объекта в рамках программы строительства храмовых комплексов на территории города. Она реализуется во исполнение решений попечительского совета Фонда поддержки строительства храмов города Москвы, сопредседателями которого являются святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл и мэр Москвы Сергей Собянин, а также его рабочей группы.

При участии инжинирингового холдинга «Мосинжпроект» разработаны и реализованы проекты знаковых гражданских объектов, таких как парк «Зарядье» с концертным комплексом и Дворец гимнастики Ирины Винер в Лужниках. Специалисты холдинга обладают компетенциями, позволяющими создавать здания, сооружения и общественные пространства любой сложности как в Москве, так и в других субъектах РФ.

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