Кемерово, 7 июня, 2024, 09:52 — ИА Регнум. Число пострадавших при столкновении двух трамваев в Кемерове возросло до 130, сообщили 7 июня в оперативных службах.

МЧС Кемеровской области — Кузбасса

В больницах находится 21 человек, еще 109 проходят лечение амбулаторно. Одного из пассажиров врачам не удалось спасти.

Ранее сообщалось о 125 пострадавших.

Как передавало ИА Регнум, утром 6 июня на Логовом шоссе в Кемерове столкнулись два трамвая с пассажирами. В результате происшествия погиб один человек.

По факту ДТП возбуждено два уголовных дела: по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, а также по статье о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что президенту Владимиру Путину доложили об аварии с трамваями в Кемерове. По его словам, необходимости в особых поручениях со стороны президента нет, власти региона принимают все необходимые меры.