Санкт-Петербург, 7 июня, 2024, 09:38 — ИА Регнум. Председатель правления Сбербанка Герман Греф призвал правительство РФ слышать потребности бизнеса при донастройке законопроекта по изменению налоговой системы, который сейчас рассматривается в Госдуме. Об этом он заявил на деловом завтраке «Сбера» в рамках ПМЭФ-2024.

Сбер На деловом завтраке Сбера

«Мы видим, что наболело. Мы говорили с бизнесом накануне и именно поэтому поставили тему на повестку. Многие предприниматели высказывают пожелания большей предсказуемости, большей стабильности. Понятно, что правительству тоже приходится действовать в экстремальных ситуациях. Тем не менее важно слушать друг друга, в том числе при обсуждении донастроек», — сказал Греф в ходе обсуждения налоговой реформы, предложенной Минфином.

Некоторые изменения могут оказать существенное влияние на рынки, предупредил Греф. «Раньше владение акциям пять лет не облагалось налогом, если эта норма будет отменена, мы увидим огромную волатильность на рынке в этом году. Потому что у нас огромный запрос со стороны частного сектора — нужно ли продавать акции? Потому что, если ты владел акциями 15–20 лет, придется заплатить существенный налог. Конечно, они все побегут продавать акции, чтобы зафиксировать необлагаемый доход. Такая волатильность точно никому не нужна», — объяснил глава «Сбера».

В конце мая правительство одобрило предложенные Минфином налоговые изменения. Они предусматривают прогрессивную шкалу налогообложения, общий рост ставки налога на прибыль, увеличение размера НДПИ для производителей удобрений и железной руды, расширение прогрессии НДФЛ для высоких доходов, «налоговый кешбэк» для небогатых семей и пересмотр условий применения упрощённой системы налогообложения для малого бизнеса. Законопроект рассматривается в Госдуме.