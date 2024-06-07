Киев, 7 июня, 2024, 09:29 — ИА Регнум. В Киевской области Украины на промышленном объекте произошёл пожар, сообщил глава областной администрации Руслан Кравченко.

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«Произошёл пожар на одном из промышленных объектов в области», — написал он в соцсетях.

По его словам, пожарные продолжают ликвидацию возгорания. Он также сообщил, что воздушная тревога в Киевской области длилась четыре часа, в регионе работали силы противовоздушной обороны.

Как передавало ИА Регнум, в Одессе в ночь на 7 июня прогремели взрывы, сообщил мэр города Геннадий Труханов.

Кроме того, взрывы прогремели в Хмельницкой области Украины ночью 7 июня, сообщало украинское издание «Общественное».

В ночь на 7 июня на всей территории Украины объявили воздушную тревогу. Сирены предупредили население об опасности с воздуха. Сигналы начали звучать с 03:23.

С 10 октября 2022 года российские военные наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Так Россия отвечает на теракт на Крымском мосту, организованный, по данным следствия, украинскими спецслужбами. Воздушную тревогу в украинских регионах объявляют ежедневно, иногда на территории всей страны.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков неоднократно подчёркивал, что ВС России не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре. Речь идёт исключительно о демилитаризации Украины и ударах по военным объектам.