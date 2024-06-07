Санкт-Петербург, 7 июня, 2024, 09:04 — ИА Регнум. Достижение цели, поставленной президентом России, быть четвертой экономикой мира к 2030 году — это экономичский рост ВВП не ниже 3 процентных пункта в год. Об этом заявил глава Сбера Герман Греф на деловом завтраке «Россия 2030: как прийти к финишу четвертыми» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Дарья Антонова ИА REGNUM Герман Греф

Ключевой темой дискуссии стал вопрос о том, как сделать устойчивым экономический рост России и насколько амбициозна поставленная президентом страны цель — быть четвертой экономикой мира. По словам Грефа, это невозможно без технологий.

«По мере того, как эта задача ставилась, мировой банк менял свои прогнозы, и оказалось, что за день до публикации нашей панели мы уже стали четвертой экономикой мира. Более того, мы были ею последние три года. На этом успокаиваться сложно, потому что наши конкуренты по месту среди крупнейших экономик мира следуют за нами, прежде всего, Германия и Япония. Средние темпы экономического роста у них составлял последние десять лет 1%, поэтому вряд ли это самые грозные конкуренты. А вот такие конкуренты, как Бразилия и Индонезия, которые растут значительно быстрее, они точно займут наше место в ближайшие пять лет, если мы не повысим темпы нашего экономчиского роста», — сказал глава Сбера.

Он добавил, что сегодня Россия занимает примерно 3,5% мирового ВВП. Бразилия и Индонезия с долей примерно 2,4% очень быстро приближаются к лидерам. «При этом, если мы будем расти в соответствии с прогнозом, 1,8% роста в год, то, к сожалению, к 2030 году мы можем потерять свое четвертое место. Достижение цели «четверки» — это экономический рост никак не ниже трех процентных пунктов», — добавил Греф.

Напомним, что деловой завтрак Сбера, в котором участвовали топ-менеджеры российских компаний и предприятий, представители правительства, депутаты Госдумы и губернаторы, стал одним из ключевых событий Петербургского международного экономического форума-2024.