Санкт-Петербург, 7 июня, 2024, 08:59 — ИА Регнум. Сложившаяся модель экономического роста в России очень уязвима, необходимо повышать производительность труда. Об этом рассказал председатель правления ПАО «Сбербанк» Герман Греф на деловом завтраке Сбера в рамках ПМЭФ-2024.

Дарья Антонова ИА REGNUM Герман Греф

«Мы видим, что никогда не было такой низкой безработицы и такой высокой загрузки производства — 81%. Товаров не становится больше, а цены растут. Эти факторы говорят, что мы находимся на пределе экономического роста», — сказал топ-менеджер Сбера.

В первом квартале этого года рост экономики составил 5,4%. Все возрастающие бюждетные траты на сектор машиностроения приводит к тому, что предприятия повышают заработные платы и люди идут в банки за кредитами даже по высоким ставкам. Но эта модель очень уязвима, считает Греф. Обычно рост трат компенсируется быстрым ростом импорта, но у нас ситуация из-за геополитических факторов специфическая. «Это шанс для местных производителей, но шанс не долгосрочный — они должны сокращать издержки и повышать производительность, иначе мы потеряем темп экономического роста», — отметил он.

Напомним, что деловой завтрак Сбера, в котором участвовали топ-менеджеры российских компаний и предприятий, представители правительства, депутаты Госдумы и губернаторы, стал одним из ключевых событий Петербургского международного экономического форума-2024.