Чита, 7 июня, 2024, 08:30 — ИА Регнум. Число пострадавших в ДТП с автобусом в Забайкальском крае выросло до 32, три человека погибли. Об этом 7 июня сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения региона.

Petrov Sergey/Global Look Press

Ранее сообщалось о 25 пострадавших.

«По уточненным данным, всего пострадало 35 человек, из них трое погибли», — говорится в сообщении.

Отмечается, что 27 пациентов доставлены в Могочинскую центральную районную больницу, пятеро находятся на обследовании.

Как передавало ИА Регнум, в посёлке Давенда Могочинского района Забайкальского края утром 7 июня произошла дорожная авария с участием автомобиля, перевозившего вахтовых сотрудников. По факту дорожной аварии прокуратура организовала проверку.

23 апреля в Саратове столкнулись пассажирский автобус и грейдер. ДТП произошло в Ленинском районе на пересечении проспекта Строителей и улицы академика Антонова. В результате пострадали пять человек, находившиеся в автобусе. Все они госпитализированы.