Анкара, 7 июня, 2024, 08:10 — ИА Регнум. Турция с 21 июня по 15 октября собирается приостановить импорт пшеницы в республику, сообщили 6 июня в пресс-службе турецкого министерства сельского и лесного хозяйства.

AP/TASS

При этом в ведомстве не исключили, что сроки ограничений могут измениться.

«Указанная приостановка может быть перенесена на более поздний срок в соответствии с рыночными условиями, которые сложатся к назначенной дате», — отмечается на сайте министерства.

В ведомстве также пояснили, что приостановка ввоза призвана поддержать турецких сельскохозяйственных производителей в сложный летний сезон. Обычно в это время в стране наблюдается увеличение импорта пшеницы и, как следствие, падение цен на зерно.

Турция занимает второе место по объему закупаемой российской пшеницы. Страна уступает по этому показателю только Египту.

Как сообщало ИА Регнум, в январе 2023 года турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган объявлял, что Турция решила перерабатывать получаемое из России зерно, чтобы затем поставлять его беднейшим странам Африки.

В конце декабря 2023 года российского правительство установило квоту на вывоз зерна из РФ с 15 февраля по 30 июня 2024 года в размере 24 млн тонн. Квота на затронула экспорт твердой пшеницы, поскольку вывоз этого вида зерна из РФ запрещали по 31 мая 2024 года.

18 мая член правления торгово-промышленной палаты Египта Акрам Хосейн аль-Шафеи заявил, что по итогам прошедших месяцев 2024 года доля России в египетском импорте пшеницы выросла более чем на 12%. Он добавил, что в 2023 году этот показатель составлял 55,1% от общего объёма импорта в Египет, а в нынешнем году достиг 68% (6,83 млн тонн).