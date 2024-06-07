Лондон, 7 июня, 2024, 07:59 — ИА Регнум. Еврокомиссия (ЕК) считает, что Украина готова к переговорам по вступлению в Евросоюз и поэтому порекомендует начать в ближайшие дни подготовку к этому процессу, пока временным председателем Совета ЕС не стала Венгрия. Об этом написала газета Financial Time, ссылаясь на источники.

Иван Шилов ИА Регнум Евросоюз гвоздь

«ЕК порекомендует начать в этом месяце переговоры о членстве Украины в ЕС, чтобы продемонстрировать свою поддержку», — написали авторы.

Отмечается, что 7 июня ЕК объявит, что Украина выполнила все семь ранее поставленных условий для вступления, включая антикоррупционные меры.

Бельгия как председатель Совета ЕС предлагает провести первый раунд переговоров о вступлении 25 июня.

Венгрия сменит Бельгию на посту председателя Совета ЕС 1 июля.

Как сообщало ИА Регнум, Венгрия заблокировала договорённость стран ЕС, которая позволила бы начать переговоры о вступлении Украины в Евросоюз. Об этом написало агентство Bloomberg. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отмечал, что ЕС совершит ужасную ошибку, если примет в свой состав Украину. Он заявлял, что венгерские власти не допустят вступления этой страны в Евросоюз.

21 мая Politico писал, что Евросоюз намерен 25 июня начать официальные переговоры о вступлении Украины и Молдавии. Ранее Еврокомиссия разработала руководство по будущим переговорам с Кишинёвом и Киевом о членстве в Евросоюзе.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в декабре 2023 года отмечал, что Украина станет для ЕС грузом, который не удастся поднять. Представитель Кремля добавил, что Евросоюз развалится, если в него примут Киев.