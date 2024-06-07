Луганск, 7 июня, 2024, 07:51 — ИА Регнум. Украинские подразделения дистанционно применяют в населённых пунктах Харьковской области немецкие магнитные мины, сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на собственные источники.

Кадр из видео. Министерство обороны РФ Стоп! Мины

«В окрестностях населённых пунктов Харьковской области, подконтрольных вооружённым формированиям Украины и расположенных на относительном удалении от линии боевого соприкосновения, зафиксирован ряд случаев обстрелов из немецких реактивных систем залпового огня MARS-II кассетными реактивными снарядами, начинёнными противотанковыми минами AT2», — сказал он.

Марочко добавил, что украинские силовики дистанционно минируют территории, где ещё остались мирные жители. Дороги, по которым передвигаются люди, практически превратились в сплошное минное поле, констатировал эксперт.

Как передавало ИА Регнум, 30 апреля российский сапёр с позывным Улуй рассказал, как украинские военные маскируют мины в трупах животных, в том числе убитых ими собак. Боеприпас реагирует в радиусе полутора метров на изменение окружающего магнитного поля. По словам сапёра, на поле боя у бойцов нет жалости, «никто не играет в рыцарство», не делает джентльменских поступков.

Вооружённые силы Украины на оккупированном ими правом берегу Днепра в Херсонской области минируют сельскохозяйственные земли. В районе сёл Александровка, Станислав и Широкая Балка Белозерского района боевики без разъяснения причин запретили местным жителям работать на личных земельных участках. За соблюдением запрета следят сотрудники военных оккупационных администраций.