Камчатский край, 7 июня, 2024, 07:42 — ИА Регнум. Пожар вспыхнул на крупном рыбодобывающем заводе в посёлке Озерновский Усть-Большерецкого района Камчатского края, сообщил 7 июня региональный министр по чрезвычайным ситуациям Сергей Лебедев.

Иван Шилов ИА Регнум Пожар

Предприятие принадлежит компании «Витязь-авто».

«Возгорание произошло на территории рыбодобывающего завода компании «Витязь-Авто» в посёлке Озерновский», — сказал Лебедев, слова которого привёл новостной портал Newsland.com.

По информации главы ведомства, для борьбы с огнём привлекли весь личный состав поисково-спасательного отряда, который базируется в этом населенном пункте. Кроме того, в тушении пожара помогают волонтеры из числа сотрудников предприятия.

Лебедев отметил, что площадь распространения огня уточняется. В администрации Усть-Большерецкого района, в свою очередь, проинформировали, что персонал завода эвакуировался самостоятельно.

При этом один человек обратился за медицинской помощью. У него выявили признаки отравления угарным газом. Состояние пострадавшего врачи оценивают как удовлетворительное.

Как сообщало ИА Регнум, 21 мая произошёл пожар на швейной фабрике в Ногинске Московской области. Огонь успел охватить около 3,6 тысячи квадратных метров.

2 июня загорелся резервуар на нефтеперерабатывающем заводе в четырёх километрах от Ухты в Коми. Возгорание началось в ходе плановых ремонтных работ, проводимых подрядной организацией. В результате происшествия по меньшей мере два человека погибли. Ещё несколько человек пострадали.