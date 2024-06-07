Санкт-Петербург, 7 июня, 2024, 07:27 — ИА Регнум. Украинские боевики всё чаще пытаются форсировать Днепр и закрепиться на левом берегу в районе посёлка Днепряны, заявил журналистам губернатор Херсонской области Владимир Сальдо на полях Петербургского международного экономического форума.

Иван Шилов ИА Регнум Днепр ВСУ

«Раньше противник выбирал некоторые точки, которые он считал перспективными, там уже широко известные Крынки, сейчас он пытается выше по Днепру, возле Каховки», — сказал Сальдо.

По его словам, речь идёт о населённом пункте Днепряны. Теперь из-за отсутствия Каховского водохранилища можно быстрее пересечь Днепр. При этом километровая зона практически полностью просматривается, добавил глава Херсонской области.

С учётом защиты левого берега российскими военными попытки форсирования Днепра заканчиваются для ВСУ катастрофой. Киевский режим намеренно отправляет своих солдат на смерть, резюмировал Сальдо.

Как передавало ИА Регнум, в ночь на 16 апреля российские военные нанесли удар по месту посадки десанта ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области. В результате операции были уничтожены девять лодок и до 20 боевиков из так называемых 35-й и 37-й бригад морской пехоты, уточнил Владимир Сальдо.

В начале июня ВС России сорвали попытку украинского десанта высадиться с лодок на левом берегу Днепра, в районе посёлка Днепряны Новокаховского городского округа. По противнику открыли массированный огонь из всех средств поражения. Основную часть личного состава ВСУ уничтожили на воде при подходе к берегу и на самом берегу.

Командование украинской армии отправляло своих подчинённых на убой в Крынки. ВСУ безуспешно пытались отправить этим подразделениям боеприпасы с использованием скоростных лодок и дронов, а без них украинские бойцы оставляли занимаемые ими позиции, отмечал президент России Владимир Путин.