Санкт-Петербург, 7 июня, 2024, 07:13 — ИА Регнум. Будущее главы киевского режима Владимира Зеленского может быть предрешённым из-за потери им легитимности, заявил журналистам на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) глава ДНР Денис Пушилин.

Иван Шилов ИА Регнум Владимир Зеленский

Полномочия главы киевского режима истекли 20 мая. Пушилин пояснил, что Зеленский больше не в состоянии опираться на законные институциональные инструменты.

Он полагает, что судьба главы киевского режима теперь зависит только от решения Запада.

«Поэтому, конечно же, очень не исключено, что на него спишут все непопулярные решения, и дальше его судьба будет предрешена», — сказал Пушилин, которого цитирует «Газета.Ru».

Руководитель ДНР также заметил, что Зеленский находится от Запада в полной зависимости и поэтому оказался в наиболее уязвимом положении.

Как сообщало ИА Регнум, 2 июня ведущий научный сотрудник Института стран СНГ, политолог Александр Дудчак выразил мнение, согласно которому из-за проблем с легитимностью у Владимира Зеленского Западу стало легче избавиться от него. Эксперт предполагает, что поэтому политик наверняка станет очень осторожен в высказываниях.

5 июня президент России Владимир Путин заявил, что главу киевского режима поменяют, как только Владимир Зеленский сделает всё, чего требуют от него западные страны. В частности, по словам российского лидера, от Киева добиваются снизить призывной возраст на Украине до 18 лет. Путин считает, что на выполнение всех требований понадобится один год.

6 июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью «Известиям» выразил уверенность, что Запад через некоторое время захочет убрать Зеленского с поста главы киевского режима. Представитель Кремля назвал этот факт очевидным.