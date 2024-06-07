Могоча, Забайкальский край, 7 июня, 2024, 06:50 — ИА Регнум. Количество пострадавших в аварии с автобусом на базе грузовика «Урал», перевозившим вахтовых рабочих в посёлке Давенда Могочинского района Забайкальского края, возросло до 25 человек. Об этом 7 июня сообщила замминистра здравоохранения региона Елена Аранина.

Иван Шилов ИА REGNUM Сотрудники ДПС

«Пострадали 28 человек, в числе которых 3 погибших», — уточнила она.

Ранее в региональном минздраве сообщали о 19 пострадавших.

По словам представителя краевого ведомства, шести пациентам медицинскую помощь оказали на месте. На этапе эвакуации находятся 15 человек, восемь пострадавших в ДТП уже доставили в Могочинскую центральную районную больницу. Состояние одного из пациентов тяжёлое.

Для содействия из краевых медучреждений сформировали и направили бригаду хирургов, в состав которой также вошли врачи-травматологи, операционные сёстры и анестезиологи.

Как передавало ИА Регнум, в Забайкалье 7 июня в 07:00 по местному времени произошла дорожная авария с участием автомобиля, перевозившего вахтовых сотрудников. В результате ДТП погибли три человека. По факту инцидента прокуратура организовала проверку. На место происшествия выехал Могочинский межрайонный прокурор Андрей Быков.

В Кемерове 6 июня около 07:30 по местному времени (03:30 мск) произошла авария с участием двух трамваев на Логовом шоссе. В момент происшествия в салонах находились пассажиры. Изначально сообщалось о 30 пострадавших, затем их количество составило более 100 человек, один скончался.