Киев, 7 июня, 2024, 06:46 — ИА Регнум. Ночью 7 июня в Киевской области загорелся один из промышленных объектов. Об этом сообщил глава региональной администрации Руслан Кравченко в соцсетях.

Иван Шилов ИА Регнум ВС РФ

«Пожар случился на одном из промышленных объектов в области. Работали силы противовоздушной обороны», — написал Кравченко.

Пожарные, по словам Кравченко, долго тушили возгорание. Подробности чиновник не уточнил, но добавил, что сирены в Киевской области звучали не менее четырёх часов.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 7 июня на всей территории Украины объявили воздушную тревогу. Во всех регионах сирены предупредили население об опасности с воздуха. Сигналы начали звучать с 03:23.

Взрывы прогремели в Хмельницкой области Украины ночью 7 июня. На фоне взрывов звучала воздушная тревога.

Киев начал инсценировать обстрелы Херсона и его окрестностей. Об этом журналистам рассказал участник херсонского сопротивления.