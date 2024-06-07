Париж, 7 июня, 2024, 05:50 — ИА Регнум. Гражданин Франции Лоран Винатье, которого задержали в Москве, работал на швейцарскую неправительственную организацию (НПО), заявил журналистам 6 июня французский президент Эммануэль Макрон.

Иван Шилов ИА REGNUM Эммануэль Макрон

«Он работал на швейцарскую неправительственную организацию», — сказал глава республики, интервью которого опубликовали на сайте Елисейского дворца.

Французский лидер уточнил, что эту организацию создал бывший генеральный секретарь ООН Кофи Аннан. Кроме того, Макрон подчеркнул, что Винатье якобы не работал на Францию.

Он также пообещал, что Париж обеспечит задержанного необходимой консульской защитой.

Как передавало ИА Регнум, 6 июня Следственный комитет сообщил о задержании гражданина Франции, которого подозревают в сборе военных сведений. В отношении француза возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 330.1 УК РФ («Неисполнение обязанности по представлению документов, необходимых для включения в реестр иноагентов, совершённое лицом, осуществляющим целенаправленный сбор сведений в области военной деятельности РФ, которые при их получении иностранными источниками могут быть использованы против безопасности РФ»).

По версии правоохранительных органов, гражданин Франции в течение нескольких лет собирал данные о военной и военно-технической деятельности России. При этом он не информировал о своей деятельности уполномоченные службы. В СК добавили, что задержанный не раз посещал Россию, в том числе Москву, и встречался с гражданами РФ.

В марте 2023 года в Екатеринбурге задержали журналиста американской газеты Wall Street Journal Эвана Гершковича. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Шпионаж» (ст. 276 УК РФ).

По данным ФСБ, Гершкович собирал секретные сведения об одном из предприятий российского оборонно-промышленного комплекса. 26 марта 2024 года Лефортовский суд Москвы продлил арест фигуранта дела до 30 июня.