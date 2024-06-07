Париж, 7 июня, 2024, 05:37 — ИА Регнум. Российская 17-летняя теннисистка Мирра Андреева, 38-я ракетка мира, прокомментировала своё поражение в полуфинале «Ролан Гаррос» — 2024 с итальянкой Ясмин Паолини (12-я ракетка).

Иван Шилов ИА Регнум Варвара Грачёва, Кирилл Алексеенко и Мирра Андреева

Встреча прошла на корте Филиппа Шатрие в Париже. Игра длилась 1 час 15 минут и завершилась в двух сетах — 6:3, 6:1.

Андреева призналась, что в игре была несколько «зажатой», допустила несколько ошибок. Также теннисистка не могла не отметить и не похвалить игру соперницы.

«Я сегодня тоже делала всё, что могла, но, может, немного ждала, что Паолини пару ошибок подарит или будет играть не в свой лучший теннис. Но она играла очень хорошо. Мне было не очень удобно с ней играть. Так бывает. Через пару дней проведём с тренером хороший анализ матча, в следующий раз постараюсь такого не допустить», — пояснила Мирра Андреева журналистам на пресс-конференции после матча.

Как сообщало ИА Регнум, Мирра Андреева победила Ясмин Паолини в матче четвёртого круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Мадриде 29 апреля. В этот день россиянке исполнилось 17 лет.

Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:2), 6:4.

В феврале Андреева проиграла американке Питон Стирнс в первом круге турнира категории WTA-1000 в Дубае (ОАЭ). Встреча продолжалась 1 час 54 минуты и завершилась со счётом 2:6, 6:2, 1:6. Мирра один раз подала навылет, допустила восемь двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта из девяти против трёх эйсов, пяти ошибок на подаче и пяти реализованных брейков из 13 её соперницы.