Могоча, Забайкальский край, 7 июня, 2024, 04:55 — ИА Регнум. В посёлке Давенда Могочинского района Забайкальского края утром 7 июня произошла дорожная авария с участием автомобиля, перевозившего вахтовых сотрудников. В результате ДТП погибли 3 человека, ещё 19 пострадали, уточнили в региональном Минздраве.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

«На месте работают шесть бригад скорой медицинской помощи Могочинской ЦРБ, сформирована бригада хирургического профиля», — отметили в ведомстве.

Состояние пострадавших уточняется.

По факту дорожной аварии прокуратура организовала проверку. На место происшествия выехал Могочинский межрайонный прокурор Андрей Быков.

Как сообщало ИА Регнум, в августе 2023 года в Нерюнгрийском районе Якутии 30-летний водитель вахтового автобуса не справился с управлением и погиб в результате опрокидывания транспортного средства. По данным ГУ МВД по региону, авария произошла на закрытой технологической автодороге Улак — Эльга. Автобус «Урал» с вахтовиками съехал с проезжей части и опрокинулся. У погибшего был стаж вождения 11 лет. Восемь пассажиров автобуса госпитализировали с травмами разной степени тяжести. По словам вахтовиков, автобус начал набирать скорость на спуске, а водитель закричал, что у него возникла проблема с тормозами.

В Красноярском крае 9 апреля 2024 года вахтовый автобус опрокинулся во время спуска в карьер в Северо-Енисейском районе. По предварительным данным, водитель съехал с дороги и автобус упал на капитальный съезд. Погибли два пассажира, мужчины 1972 и 2001 годов рождения. Водителя и ещё троих пассажиров госпитализировали.