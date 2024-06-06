Ереван, 7 июня, 2024, 01:20 — ИА Регнум. До семи человек возросло количество пострадавших в результате взрыва на газозаправочной станции возле Еревана. Об этом 7 июня сообщила пресс-служба минздрава Армении в соцсетях.

Иван Шилов ИА Регнум Пожар

Уточняется, что одного пострадавшего выписали на амбулаторное лечение после оказания первой помощи. Двое пострадавших находятся в реанимации, их состояние оценивается медиками как крайне тяжёлое. Состояние ещё четверых пострадавших стабильное.

На месте ЧП работают 30 пожарных расчётов, спасателям удалось локализовать пламя. Пресс-секретарь МВД Нарек Саркисян в соцсетях пояснил, что пожарные работают над предотвращением нового взрыва, уничтожают горючее в ёмкостях и охлаждают территорию.

Ранее ИА Регнум сообщало, что на газозаправочной станции на втором километре автотрассы Ереван — Севан в Армении произошёл взрыв с последующим пожаром. На месте происшествия работают пожарные бригады.