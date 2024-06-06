В Москве в ДТП попал автомобиль для перевозки заключённых
В Москве два человека пострадали в ДТП с участием спецавтомобиля полиции
Москва, 7 июня, 2024, 01:32 — ИА Регнум. На юго-востоке Москвы два человека пострадали в результате дорожной аварии с участием автомобиля для перевозки заключённых. Об этом 6 июня сообщила пресс-служба столичного главка МВД.
«Сегодня вечером на Люблинской улице в районе дома № 51 произошло дорожно-транспортное происшествие с участием спецавтомобиля полиции», — уточнили в ведомстве.
В результате инцидента пострадали два человека. Предварительно, водитель не справился с управлением автозака. Точные причины аварии устанавливаются.
Как передавало ИА Регнум, в апреле 2021 года также в Москве произошла авария с участием автозака. Инцидент случился на Пушкинской площади в центре столицы. Легковой автомобиль чёрного цвета врезался в боковую часть полицейской машины. Участники ДТП блокировали две полосы.
В начале июня 2022 года в центре Воронежа в аварии с автозаком пострадали четыре человека, находящиеся в служебном транспорте. Инцидент произошёл на пересечении улиц Кольцовской и 9 Января. От удара при столкновении с легковым автомобилем Opel автозак перевернулся.