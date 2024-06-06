Москва, 7 июня, 2024, 01:32 — ИА Регнум. На юго-востоке Москвы два человека пострадали в результате дорожной аварии с участием автомобиля для перевозки заключённых. Об этом 6 июня сообщила пресс-служба столичного главка МВД.

(сс)politexpert Автозак

«Сегодня вечером на Люблинской улице в районе дома № 51 произошло дорожно-транспортное происшествие с участием спецавтомобиля полиции», — уточнили в ведомстве.

В результате инцидента пострадали два человека. Предварительно, водитель не справился с управлением автозака. Точные причины аварии устанавливаются.

Как передавало ИА Регнум, в апреле 2021 года также в Москве произошла авария с участием автозака. Инцидент случился на Пушкинской площади в центре столицы. Легковой автомобиль чёрного цвета врезался в боковую часть полицейской машины. Участники ДТП блокировали две полосы.

В начале июня 2022 года в центре Воронежа в аварии с автозаком пострадали четыре человека, находящиеся в служебном транспорте. Инцидент произошёл на пересечении улиц Кольцовской и 9 Января. От удара при столкновении с легковым автомобилем Opel автозак перевернулся.