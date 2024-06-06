Москва, 6 июня, 2024, 23:41 — ИА Регнум. Оскорбительные высказывания американского президента Джо Байдена в адрес российского лидера Владимира Путина вредят его собственной репутации, заявил 6 июня телеканалу Al Arabiya пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Заявления президента США о Путине только вредят собственной репутации Байдена. Путин не реагирует на такое хамство», — прокомментировал представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что Путин не станет отвечать «на подобные наглости».

Как сообщало ИА Регнум, Джо Байден во время интервью телеканалу ABC News назвал Владимира Путина «диктатором», который «беспокоит его на протяжении 40 лет». При этом президент США не стал пояснять, при каких обстоятельствах произошло его знакомство с Путиным.

В конце марта Байден сравнил Путина с «мясником», когда говорил о необходимости привлечь дополнительные средства и обеспечить помощь Украине. До этого глава Белого дома называл президента России «убийцей», «смертоносным диктатором» и «чистейшим бандитом». Путин в ответ пожелал Байдену здоровья и напомнил детскую шутку: «Кто так обзывается, тот сам так называется».

Попытки Байдена оскорбить Путина говорят о панике Вашингтона на фоне ситуации на Украине и конфликта на Ближнем Востоке, считают журналисты немецкого издания Junge Welt.