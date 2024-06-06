Ереван, 6 июня, 2024, 22:52 — ИА Регнум. Сильный взрыв произошёл в городе Абовяне, рядом с Ереваном в Армении. Об этом сообщил в соцсети пресс-секретарь МВД Армении Нарек Саркисян.

Кадр из видео

Уточняется, что взрыв раздался на газозаправочной станции на втором километре трассы Ереван-Севан. В результате взрыва вспыхнул пожар. На место происшествия направляются пожарные бригады.

В Спасательной службе сообщили, что на место ЧП отправились восемь пожарных расчетов.

Информация о пострадавших не поступала.

Ранее ИА Регнум сообщало, что спасатели ликвидировали пожар на Новошахтинском НПЗ в Ростовской области, который возник после атаки беспилотника ВСУ. По предварительным данным, пострадавших нет.

Также сообщалось о локализации пожара на складе в Новосибирске. Пожар локализован на площади 2450 квадратных метров, спасателям удалось не допустить дальнейшего распространения огня. Пострадавших в результате пожара нет.