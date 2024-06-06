Вашингтон, 6 июня, 2024, 22:54 — ИА Регнум. Сомали, Пакистан, Панама, Дания и Греция на период с 1 января 2025 год по 31 декабря 2026 год станут непостоянными членами Совета безопасности ООН. Об этом 6 июня сообщила пресс-служба всемирной организации.

Global Look Press/Derek French/Keystone Press Agency

Ежегодно пять непостоянных членов покидают Совет Безопасности ООН, на их места избирают пять новых. Для включения в СБ ООН каждой стране необходимо набрать две трети голосов от присутствующих в зале Генассамблеи.

Всего в Совет безопасности входят 15 государств, из них пять постоянных членов (Россия, США, Великобритания, Китай, Франция) и 10 временных.

Как сообщало ИА Регнум, официальный представитель МИД России Мария Захарова 27 апреля заявила, что Москва неизменно выступала и выступает в поддержку процесса реформы Совбеза ООН. Она напомнила, что на эту тему с 2009 года ведётся скрупулёзный переговорный процесс, нацеленный на выработку компромиссного решения, которое будет пользоваться максимально широкой поддержкой, в идеале — консенсусом. Российская сторона совместно с единомышленниками активно над этим работает, добавила дипломат. В частности, Москва настаивает на расширение Совета Безопасности ООН за счёт развивающихся стран Азии, Африки и Латинской Америки.