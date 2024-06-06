Санкт-Петербург, 6 июня, 2024, 22:39 — ИА Регнум. Глава МИД России Сергей Лавров 6 июня в интервью журналисту Павлу Зарубину заявил, что ему жалко президента США Джозефа Байдена.

Иван Шилов ИА Регнум

Фрагмент интервью опубликован в Telegram-канале Зарубина. Журналист попросил Лаврова прокомментировать высказывания Байдена о том, что США не дают ВСУ разрешения наносить удары «по Москве и Кремлю». Зарубин попросил министра оценить, не являются ли такие заявления ещё одним шагом к эскалации.

«Я даже как-то испытываю неудобство, дискомфорт от того, что приходится периодически комментировать поведение Джо Байдена. Жалко просто человека, чисто вот из гуманитарных соображений. Очень трудно понять, как у него возникают мысли в голове, как у него движения складываются», — сказал Лавров.

Как передавало ИА Регнум, журналисты попросили Байдена прокомментировать слова президента России Владимира Путина о том, что поставка высокоточного оружия для ударов по территории России приравнивается к непосредственному участию в конфликте.

Байден ответил, что США разрешают Киеву наносить удары только по «приграничным территориям», на расстоянии не более 200 миль (322 км) от границы.

Вашингтон официально выдаёт цели и указания и очерчивает зону возможных боевых действий для киевского режима, что в очередной раз подчеркивает несамостоятельность Киева, отметил ранее заместитель главы МИД РФ Михаил Галузин, оценивая слова Байдена.

Владимир Путин ранее прокомментировал данные Украине «разрешения» применять западное оружие для ударов по территории России. Россия может в ответ начать поставки оружия в те регионы, где могут быть нанесены удары по объектам стран, поставляющих оружие Киеву, сказал президент.