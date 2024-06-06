Варшава, 6 июня, 2024, 22:34 — ИА Регнум. Польский военнослужащий скончался в больнице от полученного ножевого ранения на границе с Белоруссией, сообщило 6 июня в соцсети Х объединённое командование Вооружённых сил Польши.

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«Сегодня после полудня в Институте военной медицины в Варшаве, окруженный поддержкой семьи и военных, умер раненый ножом солдат 1-й танковой бригады», — уточнило командование.

Ранним утром 28 мая при попытке пересечь польско-белорусскую границу один из нелегальных мигрантов ранил ножом польского военного. Премьер-министр Дональд Туск поручил направить на границу дополнительные силы армии и полиции. Кроме того, он объявил о восстановлении буферной зоны на ряде участков границы.

Как сообщало ИА Регнум, по данным портала Onet, 6 июня после стрельбы польских военных по мигрантам на границе с Белоруссией президент Польши Анджей Дуда созвал заседание совета нацбезопасности. Он выразил недовольство тем, что его вовремя не проинформировали об инциденте как верховного главнокомандующего ВС Польши. Стрельба произошла в конце марта. По версии польских военных, мигранты попытались перейти границу, проигнорировав предупредительные выстрелы в воздух. После этого польские солдаты выстрелили в сторону мигрантов по земле.

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш 2 июня заявил, что Варшава с 4 июня вновь организует буферную зону на границе с Белоруссией. Она будет действовать в 26 местах в Гайновском районе Польши и одном месте в Белостокском районе. По словам главы ведомства, буферная зона предполагает введение особого приграничного режима.

Белорусские пограничники обнаружили возле государственной границы пятерых мигрантов из Сомали, которых польские силовики выдворили в республику, предварительно их избили и ограбили. Об этом 18 мая сообщил Государственный пограничный комитет Белоруссии.

Случаи избиения беженцев польскими силовиками возле границы с Белоруссией не являются редкостью. Борьба с миграцией приняла жесткие формы в 2021 году. В августе Государственный пограничный комитет Белоруссии сообщал, что за сутки польские силовики насильно вытеснили со своей территории около 70 беженцев. Выдворение сопровождалось издевательствами, в том числе над женщинами и детьми.