Санкт-Петербург, 6 июня, 2024, 21:36 — ИА Регнум. Виновных в убийствах депутатов Народного совета Луганской народной республики (ЛНР) Олега Попова и Михаила Филипоненко нашли, сообщил журналистам 6 июня глава республики Леонид Пасечник на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

РИА «Новости»

«Виновные найдены. Может, не все, но во всяком случае тех исполнителей, которые всё это исполняли, насколько мне проходили доклады, нашли», — сказал Пасечник, слова которого приводит Lenta.ru.

Детали дела глава ЛНР раскрывать не стал.

Как передавало ИА Регнум, 6 декабря 2023 года в центре Луганска террористы взорвали автомобиль. Это произошло возле стадиона «Авангард». В результате погиб бывший депутат Народного совета ЛНР, участник народного ополчения Донбасса Олег Попов. 20 сентября 2022 года на Попова уже было покушение. Тогда заказчиками были сотрудники СБУ.

8 ноября этого же года в результате взрыва в автомобиле погиб депутат Народного совета ЛНР, бывший начальник управления Народной милиции ЛНР Михаил Филипоненко. В правоохранительных органах республики сообщили, что в машину депутата заложили примерно 1 кг взрывчатки. Бомба была под сиденьем водителя. Её подорвали, когда полковник выехал из дома на Парашютную улицу.