Москва, 6 июня, 2024, 21:29 — ИА Регнум. Москва ответит на решение Литвы запретить импорт из России ряда сельскохозяйственных продуктов с 3 июня, заявила 6 июня официального представителя МИД России Мария Захарова, слова которой приводятся на сайте ведомства.

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«В связи с очередными недружественными шагами Вильнюса Россия будет принимать соответствующие ответные меры», — сказала она.

Решение Литвы, по её словам, говорит о настойчивом желании продолжать деструктивную линию на разрыв двусторонних торгово-экономических отношений. Захарова подчеркнула, что подобные «выстрелы себе в ногу» вряд ли окажут существенное воздействие на и без того фактически свёрнутое по его инициативе экономическое взаимодействие между странами.

Как передавало ИА Регнум, правительство Литвы одобрило предложенный парламентом республики запрет с 3 июня на импорт 2,8 тыс. наименований различных товаров российского и белорусского происхождения.

В этот список, в частности, вошли преимущественно продукты сельского хозяйства, включая мясо, рыбу, молоко и молочные продукты, яйца, мед, овощи, орехи и фрукты, кофе, чай, пряности, крупы и продукты их переработки, муку, крахмал, масла и жиры, сахар, какао, безалкогольные и алкогольные напитки, уксус, корма для животных, отходы пищевой промышленности, а также табак и его заменители.

22 мая стало известно, что Литва решила расторгнуть часть двусторонних соглашений с Россией и Белоруссией. Так, литовское правительство намерено денонсировать четыре договора. Речь идёт о соглашениях, которые связаны с поощрением и защитой инвестиций, а также с торгово-экономическими отношениями.