Москва, 6 июня, 2024, 20:12 — ИА Регнум. Уголовное дело в отношении 24-летнего таксиста Аипбека Латипова, высадившего на МКАД участников спецоперации, не прекращено, сообщил корреспонденту ИА Регнум 6 июня его адвокат Эрланбек Токтосунов.

Иван Шилов ИА REGNUM

Он прокомментировал данные МИД Киргизии, согласно которым в Москве закрыли уголовное дело в отношении его подзащитного. По словам Токтосунова, дело в настоящий момент не прекращено.

«Сегодня общался со следователем, он запросил характеризующие материалы на моего подзащитного. Расследование дела продолжается», — сказал адвокат.

Советник посольства Киргизии в Москве Манас Жолдошбеков пояснил ИА Регнум, что информацию об уголовном деле он получил ещё накануне. В правоохранительных органах ему сообщили, что дело уже закрыто.

«Наш гражданин жертва в этой ситуации. Ну что же, будем биться за права нашего гражданина», — прокомментировал он данные, что уголовное дело продолжается.

Источник ИА Регнум подтвердил, что прекращения дела не было, а информация МИД республики ошибочная — речь идёт о невозбуждении нового уголовного дела по ещё одной статье УК РФ.

Уголовное дело изначально было возбуждено в отношении неустановленного водителя, который, по версии следствия, «критиковал граждан Российской Федерации, выражал положительные отзывы о лицах, совершивших теракт в «Крокус Сити Холл» и угрожал применением насилия в отношении пассажиров».

ИА Регнум пообщалось со всеми сторонами конфликта. Владелец таксопарка (примечательно, что таксопарк носит наименование «Патриот») Килдибек Амиров в разговоре с журналистами заявил, что не собирается разбираться в причинах поступка водителя, а просто уволит его за нарушение регламента. Таксист Аипбек Латипов рассказал свою версию случившегося. По его словам, он высадил пьяную компанию, потому что испугался, что они не расплатятся с ним или нападут на него, поскольку маршрут поездки составлял порядка 100 км, а уже в пути пассажиры сменили способ оплаты с безналичного на наличный. Пассажир — 44-летний ранее судимый за убийство и нанесение тяжких телесных повреждений Кирилл Н. — в беседе с ИА Регнум повторил свой рассказ про «Крокус» и заявил, что он и его товарищи были трезвы или почти трезвы.