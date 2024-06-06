Москва, 6 июня, 2024, 19:48 — ИА Регнум. Власти Москвы планируют приступить к восстановлению Олимпийского велотрека в Крылатском, сообщил 6 июня мэр столицы Сергей Собянин.

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В своём личном блоге Собянин отметил, что в 1990-е годы велотрек был незаконно приватизирован, а потом после долгих судебных разбирательств возвращён в собственность государства.

«Мы создадим современный кластер, который объединит несколько крупнейших спортивных объектов столицы — Олимпийский велотрек, Гребной канал и парк Крылатские холмы. А у жителей района появится ещё одно замечательное место для прогулок и отдыха», — рассказал Собянин.

Трассу велотрека разрабатывали для профессиональных спортсменов, способных разгоняться до скорости 70 км/ч, и теперь одна из главных задач — обеспечить безопасность как велосипедистов, так и других отдыхающих, отметил мэр.

В обновлённом спортивном кластере смогут заниматься тысячи жителей столицы, подчеркнул Собянин.

«В разработке концепции примут участие профильные спортивные федерации и, конечно, местные жители. Лучшие идеи мы опубликуем для голосования на портале Активный гражданин, чтобы выразить свое мнение могли все неравнодушные горожане. Уверен, что архитекторы сумеют учесть самые разнообразные пожелания москвичей, и мы вернем городу ещё один знаковый объект», — отметил мэр.

Как передавало ИА Регнум, ранее Собянин рассказал, что весь летний сезон, с 1 июня по 1 сентября, на столичных пляжах будут проходить мероприятия проекта «Лето. Пляж. Московский спорт». В проекте участвуют шесть городских площадок. Программа тренировок подойдёт как новичкам, так и профессионалам, отметил мэр.

Ранее Собянин также сообщил, что законсервированный стадион «Локомотив» на юго-востоке Москвы реконструируют. Объект был передан в собственность города в 2023 году. После реконструкции «Локомотив» превратится в современный спортивно-досуговый комплекс: на месте старого футбольного поля построят большую игровую арену с искусственным покрытием и подогревом, а рядом с основной площадкой — два малых тренировочных поля размером более 500 квадратных метров каждое, отметил мэр.