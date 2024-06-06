Санкт-Петербург, 6 июня, 2024, 19:25 — ИА Регнум. Карты российской платежной системы «Мир» постепенно начинают хождение в Азербайджане, заявил 6 июня заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин.

Mironline.ru

Выступая на сессии «Россия — Азербайджан» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), Галузин отметил, что Москва признательна Баку за такой подход.

«Высоко ценим, что постепенно в Азербайджане получают хождение карты «Мир». Мы признательны азербайджанским друзьям за такой подход, это очень способствует развитию связей в области туризма, для российских туристов это очень важно», — сказал Галузин.

Позднее заместитель министра рассказал журналистам, что снимать азербайджанские манаты с помощью карты системы «Мир» можно в банкоматах ВТБ.

Как сообщало ИА Регнум, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о продолжающейся работе по ситуации с отказами зарубежных государств от операций с картами «Мир». По его словам, Москва понимает, что страны опасаются санкций со стороны США, и Москва продолжает с ними диалог для выработки алгоритмов, которые позволят полностью минимизировать риски.

Решения о приостановке операций с картами «Мир» ранее приняли некоторые финансовые учреждения Армении, Казахстана и Киргизии.

В России полноценно заработала платёжная карта для иностранных туристов, но пока это касается не всех стран, заявил 6 июня в кулуарах ПМЭФ заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков. Россия продолжает обсуждает внедрение возможности оплаты картами «Мир» в иностранных государствах, добавил Вахруков.