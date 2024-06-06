Санкт-Петербург, 6 июня, 2024, 19:00 — ИА Регнум. Предприятия «Росатома» в рамках Петербургского международного экономического форума подписали ряд соглашений с властями российских регионов о сотрудничестве в области развития индустрии электромобилей. Документы касаются как производства деталей для электротранспорта, так и создания электрозарядок хабов.

Дарья Драй ИА REGNUM Санкт-Петербург

В частности, одно из соглашений предусматривает создание производства литий-ионных аккумуляторных батарей в Калининградской области. В этом же регионе планируется построить два электрозарядных хаба из 15 станций быстрой зарядки: 10 станций совокупной мощностью 1,5 МВт и 5 станций совокупной мощностью 750 кВт с перспективой расширения до 1,5 МВт. Соответствующий документ был также подписан в рамках форума.

Кроме того, Топливная компания Росатома «ТВЭЛ» и правительство Липецкой области заключили соглашение о создании производства ключевого компонента электротранспорта — тяговых электроприводов в составе электродвигателя, редуктора и инвертора.

Иван Шилов ИА REGNUM Росатом

Сотрудничество Росатома с регионами в области электромобильности основано на комплексном подходе, который включает шаги по внедрению пассажирского электротранспорта и развитию электрозарядной инфраструктуры для стимулирования перехода на электромобили.

Росатом ставит своей целью внести максимальный вклад в решение задачи национального масштаба — формирование в России успешного массового производства электротранспорта, а также необходимой инфраструктуры и регуляторной среды.

Предприятия Росатома потенциально способны производить около 60% всех компонентов электромобиля, включая аккумуляторные батареи, электродвигатели, магниты из сплавов редкоземельных металлов (включая РЗМ-сырье), микрокомпонентную базу, полимерные и композитные материалы. Объединение усилий Электроэнергетического дивизиона, а также дивизиона «АСУ ТП и электротехника» позволит создавать сеть электрозарядных станций на оборудовании российского производства. Кроме того, Росатом намерен внедрять на российском рынке новые сервисы для владельцев электромобилей.