Кемерово, 6 июня, 2024, 18:50 — ИА Регнум. Трамвай, попавший в смертельное ДТП в Кемерово, был неисправен, сообщила 6 июня пресс-служба СУ СК России по Кемеровской области в своём Telegram-канале.

Следственный комитет РФ

В ведомстве уточнили, что директор и мастер АО «Кемеровская электротранспортная компания» допустили выход в рейс неисправного трамвая, они задержаны. В настоящее время с участием подозреваемых проводятся следственные действия. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.

«По месту расположения организации проведены обыски, изъята необходимая техническая документация. Выполняются иные следственные действия, направленные на сбор доказательств по делу», — сказано в сообщении.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3893778" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Как передавало ИА Регнум, 6 июня около 07:30 по местному времени (03:30 мск) на Логовом шоссе в Кемерово столкнулись два трамвая с пассажирами. В результате происшествия погиб один человек, пострадали более 125.

По факту ДТП возбуждено два уголовных дела: по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, а также по статье о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что президенту Владимиру Путину доложили об аварии с трамваями в Кемерово. По его словам, необходимости в особых поручениях со стороны президента нет, власти региона принимают все необходимые меры.