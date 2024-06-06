Кемерово, 6 июня, 2024, 18:50 — ИА Регнум. В рамках уголовного дела по факту столкновения двух трамваев в Кемерово задержаны директор и мастер «Кемеровской электротранспортной компании». Об этом сообщило Следственное управление СК России по Кемеровской области.

ГУ МВД по Кемеровской области

«Следственными органами СК России по Кемеровской области — Кузбассу в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по факту аварии с участием двух трамваев, задержаны директор и мастер АО «Кемеровская электротранспортная компания»"», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Задержанные подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека), пояснили в СКР.

Согласно версии следствия, подозреваемые допустили выход в рейс неисправного трамвая.

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В настоящее время сотрудники СКР с участием подозреваемых проводят следственные действия. Кроме того, в офисе транспортной компании прошли обыски, в ходе которых была изъята техническая документация. На данный момент решается вопрос об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения, добавили в ведомстве.

Как передавало ИА Регнум, 6 июня около 07:30 по местному времени (03:30 мск) на Логовом шоссе в Кемерово столкнулись два трамвая с пассажирами. В результате происшествия погиб один человек, пострадали 125.

По факту ДТП возбуждено два уголовных дела: по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, а также по статье о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что президенту Владимиру Путину доложили об аварии с трамваями в Кемерове. По его словам, необходимости в особых поручениях со стороны президента нет, власти региона принимают все необходимые меры.