Санкт-Петербург, 6 июня, 2024, 18:49 — ИА Регнум. Президенты России и Боливии Владимир Путин и Луис Арсе 6 июня в Петербурге провели переговоры в расширенном составе за рабочим завтраком, передаёт «Лента.Ru».

Алексей Даничев/ POOL/ ТАСС

В меню были представлены блюда в том числе российской кухни, среди которых — щи из щавеля с перепёлкой, лазанья из ягненка с баклажаном, салат из камчатского краба с томатами, угольная треска с пюре из зеленого горошка и стейк из говядины.

Также в меню присутствовали ягодный суп с земляникой и пломбиром и российские вина «Усадьба Дивноморское» (белое и красное урожая 2022 и 2020 года соответственно).

Как передавало ИА Регнум, 6 июня Владимир Путин провёл переговоры с Арсе и тем самым начал серию двусторонних встреч с гостями Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Переговоры прошли в формате один на один, а затем — в формате рабочего завтрака с участием министров. Путин подчеркнул, что товарооборот между Россией и Боливией пока небольшой, но имеет тенденцию к росту.

XXVII Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. Советник президента, ответственный секретарь Оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков 31 мая сообщил, что своё участие в форуме подтвердили 136 стран и территорий. Главной темой станет «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста».

В приветствии к участникам форума Путин отметил, что ПМЭФ должен дать старт новым перспективным инициативам и проектам, послужить наращиванию взаимовыгодного сотрудничества между странами и народами.

Россия констатирует существенное изменение мировых условий и выступает за деловое сотрудничество, основанное на праве и на взаимовыгодных условиях, заявил 5 июня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, какова идеология форума в 2024 году.