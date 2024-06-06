Санкт-Петербург, 6 июня, 2024, 18:45 — ИА Регнум. В рамках Петербургского международного экономического форума «Русская медиагруппа» и Российский футбольный союз заключили соглашение о сотрудничестве. Структуры уже длительное время тесно взаимодействуют в разных сферах.

«Русская медиагруппа» «Русская медиагруппа» и РФС договорились о сотрудничестве

Подписи под документом поставили президент РФС Александр Дюков и член совета директоров «Русской Медиагруппы» певец Юрий Киселёв.

«Партнерство с РФС имеет для «Русской медиагруппы» большое значение. Мы давно включились в сотрудничество с ними, так что сегодняшнее подписание глобально ничего не меняет», — отметил Юрий Киселёв после церемонии подписания. Он напомнил прошедшие матчи, для которых «Русская медиагруппа» предоставляла артистов, давала медийное освещение, медиаподдержку.

Киселев подчеркнул, что в «Русской медиагруппе» верят в коллаборацию медиа и спорта и стремятся популяризировать спортивное направление. «В рамках повестки, которую нам задает президент РФ, здоровая нация — здоровый народ, мы активно поддерживаем спорт. И партнерство с РФС в этом ключе очень важно для нас», — добавил он.

«Российский футбольный союз всегда стремится, чтобы все проводимые нами мероприятия — от максимально статусных мероприятий, таких как матчи сборной России или суперфиналов Кубка России, до вызывавших до недавнего времени достаточно ограниченный интерес аудитории турниров массового футбола, — становились по-настоящему яркими, праздничными событиями, — подчеркнул президент РФС Александр Дюков. — Это объективные требования сегодняшнего медийного мира, а также необходимое условия для продвижения и популяризации футбола среди новой аудитории — в первую очередь, молодежной. В решении этой задачи в рамках соглашения нам будет оказывать поддержку «Русская медиагруппа».

Основная цель сотрудничества холдинга и спортивной организации — системное взаимодействие по продвижению стратегических проектов Российского футбольного союза с помощью привлечения артистов холдинга при проведении мероприятий под эгидой союза, а также информационной поддержки на ресурсах «Русской медиагруппы».

В этом году РМГ уже выступала партнером РФС при организации матча Россия — Сербия, ток-шоу «Сильные вместе. Разговор со сборной», Всероссийского дня футбола, финала конкурса «Россия — футбольная страна», профессионального конкурса «Магнит футбола» для учителей физкультуры и педагогов дополнительного образования проекта «Футбол в школе», а также гала-матча медийной сборной России и сборной ПМЭФ, который открыл спортивную программу форума.

Холдинг также является партнером РФС при проведении товарищеского матча Беларусь — Россия, который пройдет в Минске 7 июня.