Париж, 6 июня, 2024, 18:40 — ИА Регнум. Отсутствие президента России Владимира Путина на памятном мероприятии, посвящённом 80-летию высадки союзников в Нормандии, является исторической несправедливостью, заявил 6 июня французский публицист, политик, член «Народного фронта» Гильом Биго.

Иван Шилов ИА REGNUM

В эфире CNews он напомнил, что именно Советский Союз потерял больше всего граждан в боях с войсками гитлеровской Германии.

«Американцы потеряли 185 тысяч человек от нацистской Германии. Это уже много, слишком много. Советский Союз потерял 21 миллион человек. Представляете? Сравните 21 миллион и 185 тысяч. Так что отсутствие Владимира Путина, что бы мы о нём ни думали, что бы мы ни думали о российской политике, невозможно», — сказал политик.

В ответ на реплику журналиста, что в настоящее время приглашать Путина для властей Франции было затруднительным, Биго сказал, что в таком случае на церемонию следовало не приглашать никого.

Несправедливым стало и приглашение на мероприятие главы киевского режима Владимира Зеленского, сказал политик.

«Первой жертвой, погибшим в день начала высадки союзных войск, стал француз Эмиль Буэтар, капрал-десантник. Он погиб 5 июня 1944 года, убив украинского эсэсовца. Потому что, уверяю вас, в рядах СС было много украинцев. Вот один из примеров исторической несправедливости», — заявил он.

Как передавало ИА Регнум, агентство Reuters 30 мая сообщило, что Россию не пригласят на празднование 80-й годовщины высадки союзных войск в Нормандии. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что участие российской делегации на торжествах в Нормандии не планировали. Он напомнил, что в 2025 году в России отметят 80-летие Победы в Великой Отечественной войне и российские власти сконцентрируются на этом.

Член Совета Федерации Алексей Пушков, в свою очередь, напомнил, что союзники в Нормандии не смогли бы высадиться без побед, одержанных советскими солдатами. Он подчеркнул, что Красная армия разбила две трети дивизий нацистской Германии.