* — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Кишинёв, 6 июня, 2024, 18:10 — ИА Регнум. Страницы главы оппозиционного молдавского блока «Победа» и партии «Шор» Илана Шора и других оппозиционных политиков страны в Facebook (запрещён в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) были заблокированы при содействии спецслужб Молдавии, сообщил 6 июня телеканал TV-8.

РИА Новости/Максим Блинов

Служба информации и безопасности Молдавии подтвердила телеканалу, что обращалась с запросом о блокировке страниц оппозиционеров. Те якобы распространяли дезинформацию посредством Facebook, заявила служба.

Ранее сообщалось, что Facebook* заблокировала аккаунты башкана Гагаузии Евгении Гуцул, Шора и депутата парламента Молдавии Марины Таубер.

Как сообщало ИА Регнум, весной 2023 года в Гагаузии прошли выборы главы этого автономного образования. По итогам голосования победила Гуцул, представляющая партию «Шор».

В апреле 2023 года Апелляционный суд Молдавии заочно приговорил Шора к 15 годам лишения свободы, а в июне того же года в стране запретили деятельность партии «Шор».

24 апреля 2024 года прокуратура Молдавии по борьбе с коррупцией заявила, что передала в суд уголовное дело в отношении Гуцул и секретаря центрального офиса партии «Шор». Гуцул обвинили в получении средств на финансирование избирательной кампании от организованной преступной группы, ей грозит штраф или до семи лет тюрьмы с лишением права занимать определенные должности. Глава Гагаузии заявила о своей невиновности.

31 мая Шор заявил, что Кишинёв может лишить его гражданства после получения им российского паспорта. Он также назвал современную Молдавию «территорией беззакония».

Также в мае 2024 года в Молдавии лишили лицензий 5 телеканалов, в эфирах которых выступали представители оппозиции. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Молдавию оккупировал румынский режим, возглавляемый занимающей пост президента Молдавии Майей Санду.