Санкт-Петербург, 6 июня, 2024, 17:58 — ИА Регнум. В России полноценно заработала платёжная карта для иностранных туристов, но пока не для всех стран, заявил 6 июня заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Petrov Sergey/Global Look Press

«Платёжные карты работают, но не для всех. Пока не со всеми странами у нас получилось найти финансовых партнёров, по понятным причинам», — сказал он.

Также, по словам замминистра, Россия обсуждает внедрение возможности оплаты картами «Мир» в иностранных государствах.

О создании в России платёжной карты для иностранных путешественников, которая будет стимулировать туристический поток в российских регионах, ранее сообщал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. По его словам, проект платёжной карты для иностранных туристов будет запущен в полном масштабе до конца 2024 года.

Как сообщало ИА Регнум, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о продолжающейся работе по ситуации с отказами зарубежных государств от операций с «Миром». По его словам, понятно, что страны опасаются первичных и вторичных санкций со стороны США, поэтому идут на такие шаги, но Москва продолжает с ними диалог для выработки алгоритмов, которые позволят полностью минимизировать риски.

Первой остановившей операции с картами «Мир» стала Армения, которая активировала это решение в ночь на 30 марта. Операции прекратило большинство банков республики, кроме «ВТБ Армения» — дочернего предприятия российского ВТБ. Аналогичное решение приняли в Казахстане, где ещё в феврале денежные переводы по картам «Мир» остановил банк «Фридом Финанс», а крупнейший банк Halyk Bank прекратил их обслуживание. Следующей отказавшейся от российских карт стала Киргизия.