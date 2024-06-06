Санкт-Петербург, 6 июня, 2024, 17:52 — ИА Регнум. Венесуэла предложила России совместную добычу рыбы у атлантического побережья республики. Об этом заявил во время Петербургского международного экономического форума министр сельского хозяйства и земель Венесуэлы Вильмар Альфредо Кастро Сотельдо.

Сергей Красноухов/РИА Новости

«На атлантическом побережье Венесуэлы можно добывать порядка 200 тысяч тонн рыбных продуктов. У России прекрасный рыболовецкий флот. Мы совместно могли бы добывать здесь рыбную продукцию», — поделился министр во время своего выступления, также отметив, что часть рыбы можно было бы поставлять в Россию.

В ходе одной из конференций форума вице-президент Венесуэлы Хосе Феликс Ривас Альварадо сообщил, что государство рассчитывает на работу с Россией, чтобы стабилизировать ситуацию в экономике и восстановить свой рост.

Как сообщало ИА Регнум, Росрыболовство планировало провести ревизию международных договоров с недружественными странами после того, как Фарерские острова начали дискриминацию российских предприятий, в частности введя ограничения на заход в порты для рыболовных судов России.

В начале марта правительство РФ одобрило закон о денонсации соглашения с Великобританией о рыболовстве в Баренцевом море, так как в марте 2023 года Лондон исключил Россию из режима наибольшего благоприятствования в торговле, введя дополнительный тариф в размере 35 процентов на ввоз в страну некоторых российских товаров. Из-за принятия денонсации соглашения британцам будет запрещена ловля рыбных продуктов на территории Баренцева моря.