Москва, 6 июня, 2024, 17:40 — ИА Регнум. Возобновление печати банкнот номиналом 5 и 10 рублей связано с обеспечением удобства размена и денежного обращения, объяснил генеральный директор «Гознака» Аркадий Трачук.

Svetlana Vozmilova/Global Look Press

Как отметил глава акционерного общества, слова которого приводит «Газета.Ru», возобновление производства новых мелких купюр проходило с учётом ошибок, которые были допущены в процессе создания обновлённого дизайна банкноты номиналом 1000 рублей в 2023 году. Тогда Центробанк отозвал банкноту из обращение в связи с проблем с её оформлением.

«Работа продолжается над разными вариантами новых банкнот, и, насколько я понимаю, на определенном этапе, когда они будут доработаны и обсуждены с экспертами, Центробанк предложит окончательный вариант», — отметил Ткачук.

Пятирублёвая банкнота печатается как образец 1997 года: на лицевой стороне — памятник «Тысячелетие России» на фоне Софийского собора в Великом Новгороде, на оборотной — стена Новгородского кремля, цвет купюры — зелёный. Десятирублёвая банкнота печатается также как образец 1997 года с изменениями 2004 года: на лицевой стороне — мост через Енисей и часовня в Красноярске, на оборотной — плотина Красноярской ГЭС, цвета купюры — тёмно-зеленый и тёмно-коричневый.

Десятирублёвая банкнота также печатается как образец 1997 года с изменениями 2004 года: на лицевой стороне — мост через Енисей и часовня в Красноярске, на оборотной — плотина Красноярской ГЭС.

Первые купюры 5 и 10 рублей поступили в оборот в Москве в июле прошлого года.

Как передавало ИА Регнум, Центробанк запланировал поэтапно модернизировать банкноты 1997 года, включая10,50,500, 1000 и 5000 рублей. Сообщалось, что усовершенствуют их защиту и разработают новый дизайн. Так, в этом году запланировано ввод в обращение купюры номиналом 500 рублей, 10 и 50 рублей — в 2025 году.