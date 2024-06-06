Грайворон, Белгородская область, 6 июня, 2024, 17:36 — ИА Регнум. Два человека пострадали при атаке дрона-камикадзе ВСУ на Грайворон Белгородской области, сообщил 6 июня глава региона Вячеслав Гладков.

Настоящий Гладков/Telegram

Ранее сообщалось об одном пострадавшем.

«К сожалению, количество пострадавших увеличилось до двух человек. В ЦРБ (центральную районную больницу. — Прим. ред.) самостоятельно обратилась ещё одна пострадавшая — у женщины закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение головного мозга», — написал Гладков в своём Telegram-канале.

Врачи оценивают состояние пострадавшей как удовлетворительное, ей оказывается вся необходимая помощь, добавил губернатор.

Ранее Гладков сообщил, что дрон-камикадзе ВСУ атаковал здание администрации Грайворонского городского округа. Беспилотник упал и сдетонировал во внутреннем дворе. Пострадал один из сотрудников администрации, заместитель начальника отдела транспорта и дорожного хозяйства администрации округа Максим Моисеев. Он получил контузию и был доставлен коллегами в Грайворонскую ЦРБ. Кроме того, в здании администрации и в котельной были выбиты окна, а два автомобиля были посечены осколками.

Как передавало ИА Регнум, ранее 6 июня Гладков также сообщил, что ВСУ дважды атаковали территорию сельхозпредприятия в селе Грузское Борисовского района Белгородской области. С беспилотников были сброшены взрывные устройства, загорелся грузовой автомобиль. Пострадавших, по предварительным данным, не было.

В ночь на 6 июня дрон ВСУ атаковал Новошахтинский НПЗ в Ростовской области. В результате ЧП возник пожар, он был ликвидирован уже к 4:00 мск, сообщал глава региона Василий Голубев.