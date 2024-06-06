Москва, 6 июня, 2024, 17:28 — ИА Регнум. У президента России Владимира Путина запланированы заграничные поездки, помимо посещения Казахстана для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), но Кремль их пока не анонсирует. Об этом 6 июня заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

Валерий Шарифулин / ТАСС

«Будут конечно», — сказал Ушаков, отвечая на вопрос журналиста Павла Зарубина, будут ли у главы государства зарубежные визиты.

Он подтвердил, что президент России точно поедет в Астану на саммит ШОС, который пройдёт 3–4 июля.

«Про другое (говорить) пока рановато, но кое-что будет и другое», — добавил Ушаков.

Как передавало ИА Регнум, 30 мая замминистра иностранных дел России Андрей Руденко сообщил о планируемых визитах главы государства в КНДР и Вьетнам. Он отметил, что подготовка находится в продвинутой стадии.

Президент России Путин 27 мая посетил с трёхдневным государственным визитом Узбекистан. Он провёл переговоры с президентом республики Шавкатом Мирзиёевым. Лидеры стран после переговоров подписали совместное заявление и пакет документов.

Первый государственный визит после инаугурации Путин совершил в Китай. Российский лидер и председатель КНР Си Цзиньпин после переговоров подписали совместное заявление о стратегическом партнёрстве.