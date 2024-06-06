Санкт-Петербург, 6 июня, 2024, 17:00 — ИА Регнум. В Тульской области возведут два свиноводческих комплекса. Соответствующее соглашение подписали сегодня, 6 июня, на XXVII Петербургском международном экономическом форуме врио губернатора Тульской области Дмитрий Миляев и председатель совета директоров ООО «Группа компаний Агроэко» Владимир Маслов.

Пресс-служба правительства Тульской области В Тульской области построят свиноводческие комплексы

Как отметил Дмитрий Миляев, группа компаний «Агроэко» — один из технологичных лидеров мясной отрасли России. В Тульской области компания производит более 57 тысяч тонн свинины и 170 тысяч тонн комбикорма в год. «Реализация проекта способствует импортозамещению и обеспечению продовольственной безопасности страны. Отдельно отмечу, что компания — социально ориентированный и ответственный работодатель», — сказал Дмитрий Миляев.

Инвестиционное соглашение с Тульской мясной компанией, входящей в состав группы компаний «Агроэко», предусматривает строительство двух свиноводческих комплексов в Кимовском районе. Объем инвестиций составит 5,5 млрд рублей, предполагается создание 120 рабочих мест.

«Компания продолжает развиваться в Тульской области, здесь созданы хорошие условия для формирования современного агропромышленного комплекса. Новые свиноводческие площадки холдинга позволят увеличить объёмы производства, укрепят экономику региона и создадут новые рабочие места», — отметил Владимир Маслов.